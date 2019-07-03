Шойгу заявил об изучении гидросферы подводниками с горевшего аппарата

Шойгу заявил об изучении гидросферы подводниками с горевшего аппарата

Подводники с секретного аппарата, где 1 июля произошел пожар, проводили исследования гидросферы Земли. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».

«Находившиеся на борту подводники были уникальными военными специалистами — высококлассными профессионалами, проводившими важные исследования по изучению гидросферы Земли», — сказал министр.

Ранее в официальном заявлении Министерства обороны говорилось, что секретный аппарат проводил батиметрические измерения — изучение рельефа дна. В заявлении говорилось, что это делалось в интересах Военно-морского флота России. Точное место аварии неизвестно, однако, как заявлял Шойгу, она произошла в Баренцевом море.

При пожаре на секретном глубоководном аппарате погибли 14 подводников. Инцидент, по данным РБК, произошел на спускаемом аппарате атомной подлодки проекта 10831 (также известен как «Лошарик»). Погибшие были приписаны к войсковой части 45707 в Санкт-Петербурге. Сейчас там ведут проверку контрразведчики и военные следователи.