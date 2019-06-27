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Бизнес ,  
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Пришли за основателем «Рольфа» Сергеем Петровым Какие обвинения предъявляют бывшему оппозиционному депутату Госдумы
Против основателя крупнейшего в России автодилера «Рольф», экс-депутата Сергея Петрова возбуждено уголовное о выводе 4 млрд руб. за рубеж. Он отрицает обвинения и называет давление силовиков попыткой рейдерского захвата бизнеса
Сергей Петров (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Как основатель «Рольфа» мог вывести деньги из России

Следственный комитет возбудил уголовное дело против основателя крупнейшего в России автодилера «Рольф» Сергея Петрова и нескольких его руководителей по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), которая предполагает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы. Об этом в четверг, 27 июня, сообщила пресс-служба СК.

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СК возбудил против основателя «Рольфа» уголовное дело

По версии следствия, в 2014 году Петров, «из корыстных побуждений» и нарушая закон «О валютном регулировании и валютном контроле», «незаконно» перечислил 4 млрд руб., полученные от коммерческой деятельности «Рольфа», на счета подконтрольной ему кипрской компании Panabel Limited. С этой целью бизнесмен и другие «соучастники» обеспечили изготовление «заведомо подложного» договора о приобретении «Рольфом» акций «Рольф Эстейт», которая управляла недвижимостью группы, у Panabel Limited «по многократно завышенной стоимости» — за 4 млрд руб. Далее подозреваемые перечислил эти средства через подконтрольный Петрову московский банк на счет Panabel Limited, открытый в австрийском банке. «В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение», — заключает СК.

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Основатель «Рольфа» — РБК: «Начинают сыпаться предложения о продаже»

Петров сказал РБК, что это уголовное дело «обычная практика», приведя в пример обвинения против экс-министра по дела открытого правительства Михаила Абызова, которого 26 марта задержали по обвинению в создании преступного сообщества и мошенничестве на 4 млрд руб. из-за сделок по слияниям и поглощениям. По его словам, силовики считают, что любая транзакция — это спекуляция, поэтому они могут найти в большой компании с миллиардными оборотами (выручка «Рольфа» по итогам 2018 года составила 229,7 млрд руб.) «какую-нибудь транзакцию и уцепиться». Все обвинения Петров отрицает, утверждая, что сделка была «реальной» и оценку «Рольф Эстейта» проводил независимый оценщик, но эту оценку никто из представителей силовых структур не запрашивал.

По данным СПАРК, компания «Рольф Эстейт» была основана в 1999 году, информация о владельцах есть с 2002 года: тогда в уставном капитале, по данным ЕГРЮЛ, были Сергей Петров (27,63%), Игорь Петров-Кондратов (14,79%), Илья Короп (2,44%), «Рольф Холдинг» (9,31%), другие учредители не указаны (данные ЕГРЮЛ). В 2004 году доля Петрова, Петрова-Кондратова и Короп выросла до 82,8%. В 2011 году 100% акций компании были переданы кипрской Panabel Limited. ПО данным СПАРК, «Рольф» стал владельцем «Рольф Эстэйт» лишь в начале 2016 года, а 10 июля 2017 года это «дочка» была ликивидирована.

Компания Panabel Limited, по данным кипрского реестра, до своей ликвидации в середине 2015 года принадлежала Delance Limited, подконтрольной семье Петровых через кипрский траст Rishy Trust. Delance Limited также контролирует сам «Рольф».

В рамках этого уголовного дела 27 июня следователи СК совместно с сотрудниками ФСБ провели обыски в офисах «Рольфа» в Москве и Петербурге, а также у фигурантов дела. В ходе обысков «изучается и изымается финансово-хозяйственная документация, имеющая значение для уголовного дела, а также проводятся допросы сотрудников компании «Рольфа», — сообщила пресс-служба СК.

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Силовики пришли в дилерские центры «Рольфа»

В пресс-службе «Рольфа» сообщили, что обыски начались около 9 утра и не только в офисах, но и в дилерских центрах группы. «Сотрудники СК препятствуют операционной деятельности компании, блокируют доступ к рабочим местам и телефонам, вывели на улицу по крайней мере одно подразделение. Создают неудобства для клиентов, люди в масках сидят в клиентской зоне, — подчеркивается в сообщении. — Данное поведение СК несет для нас репутационные и имиджевые риски, мешает операционной деятельности компании «Рольф» и создает неудобства для наших клиентов. Мы фиксируем все нарушения». Представитель «Рольфа» отметил, что постановление об обыске не относится к операционной деятельности компании, но она «открыта к сотрудничеству и предоставляет все необходимые документы СК согласно запросам».

Почему пришли за Петровым

Помимо Петрова подозреваемыми по уголовному делу о выводе 4 млрд руб. за рубеж являются бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая (руководила компанией с 2013 года до апреля 2018 года) и директор департамента анализа и развития бизнеса группы Анатолий Кайро, сказал РБК основатель «Рольфа». Он привел две версии возбуждения дела — месть за свою «независимую» политическую позицию и попытка захвата компании: «[Нам] поступали предложения продать [«Рольф»] за полцены».

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Основатель «Рольфа» — РБК: «Начинают сыпаться предложения о продаже»

По словам Петрова, предложения о продаже компании поступали с осени 2018 года. «Когда такие разговоры начинаются, мы их просто прерываем. Во-первых, я сейчас не имею отношения к компании, работаю только как chairman (председатель совета директоров. — РБК). Компания сейчас у кипрского траста (сын Петрова Александр владеет «Рольфом» через кипрский траст. — РБК). Во-вторых, нельзя вести переговоры, если кто-то под шантажом пытается тебе что-то предложить», — сказал он РБК. В разговоре с «Ведомостями» добавил, что «предложения по продаже бизнеса поступают каждый день, последний раз — «пару дней назад». «Я не могу исключать, что кто-то пытается на этом заработать», — заключил он.

Российский авторынок находится не в лучшем состоянии — ему до сих пор не удалось полностью отыграть падение 2013-2016 годов (продажи новых автомобилей снизились вдвое до 1,4 млн штук), а эксперты прогнозируют «нелегкий» 2019 год, в том числе, из-за повышения НДС с 18 до 20%. Но несмотря на это «Рольф» можно считать привлекательным активом, сказал РБК ведущий аналитик агентства «Автостат» Азат Тимерханов. «Это крупнейший авторетейлер страны. У них 62 шоурума, в портфеле компании 21 автомобильная марка — ведущие мировые автопроизводители. К тому же, у компании рост продаж в прошлом году был выше, чем у рынка, в целом, — 15% против 12%», — добавил он.

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Почему эксперты предрекли авторынку в России трудный год

Вернется ли бизнесмен в Россию

Петров был депутатом пятого и шестого созывов Госдумы от «Справедливой России» в 2007-2016 годах. За время работы в Думе он воздержался при голосовании о присоединении Крыма, голосовал против «закона Димы Яковлева» о запрете на усыновление российских детей американцами, а также против «закона Яровой». В интервью «Ведомостям» в 2016 году он говорил о деградации российских институтов, отмечал фальсификации на выборах и называл лозунг за «чистые выборы» от председателя ЦИК Эллы Памфиловой «расстановкой стульев на «Титанике». Его также называли одним из возможных спонсоров оппозиционного политика Алексея Навального. В 2016 году источники в «Справедливой России» рассказывали РБК, что партия решила не выдвигать Петрова в новый состав Госдумы по настоятельным просьбам из Кремля. Источник, близкий к администрации президента, подтверждал РБК, что системным партиям запрещено сотрудничать с бизнесменом из-за его нелояльной позиции.

«Сергей Петров был одним из немногих честных и порядочных депутатов», — сказал РБК экс-депутат Госдумы от «Справедливой России» Геннадий Гудков. «До 2014 года он помогал партии и отдельным депутатом в избирательных кампаниях, но потом ушел из политики и уехал из страны. Нам он объяснил, что для него главное не подставить «Рольф». Мы рассчитывали на его помощь, но он принципиально ушел из политики, о чем мы сожалели», — добавил Гудков.

После ухода из Госдумы Петров вернулся на пост председателя совета директоров «Рольфа», но в ежедневной операционной деятельности группы не участвовал, уехав заграницу. Он сказал РБК, что пока не планирует возвращаться в Россию: «Посмотрю, как будет развиваться ситуация, будут ли слушать наши аргументы. Могут же и организацию преступной группы приписать». В Россию пока не собирается возвращаться и бизнесмен Давид Якобашвили, в музее которого на прошлой неделе прошли обыски по уголовному делу, возбужденному по жалобе бывшего партнера по бизнесу Бориса Минахи. «Но я никуда не сбегал. Если буду чувствовать опасность и когда сбегу, я скажу», — сказал РБК Якобавшили.

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Давид Якобашвили не планирует возвращаться в Россию

Особый интерес правоохранительных органов к сделкам по слияниям и поглощениям, которые фигурируют в делах Абызова и Петрова, объясняется тем, что сейчас не существует единых стандартов оценки активов перед их реализацией, сказал РБК управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «Даже при условии, что проводится независимая оценка актива, в большинстве случаев цена сделки — это та цена, о которой договорились продавец и покупатель. Ведь помимо материальных активов реализуется еще и интеллектуальная собственность, оценить рыночную стоимость которых крайне сложно», — говорит он. «Та или иная экспертная оценка бизнеса достаточно субъективна, поэтому бизнесмену защитить себя практически невозможно: вы можете продавать вещь за десять рублей, кто-то за нее предложит 15 или 20 рублей, и эту вилку в оценке стоимости товара правоохранители расценят как криминальную сделку», — добавляет адвокат международной юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры» Леонид Матвеев.

Авторы: Тимофей Дзядко, Мария Кокорева
При участии: Владимир Дергачев, Галина Казакулова
Теги: «Рольф»
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