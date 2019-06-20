Путин выступил за применение залога при экономических преступлениях

В качестве наказания по экономическим преступлениям наряду с домашним арестом и подпиской о невыезде необходимо применять залог. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии. Трансляцию ведет телеканал РБК.

Глава государства отметил недопустимость злоупотребления арестами в сфере экономических правонарушений, добавив, что полностью исключить их все же невозможно. «Если богатый человек будет постоянно откупаться, то рядовые граждане скажут: он богатый, ему все можно? Этого тоже нельзя допустить», — сказал Путин.

По словам Путина, проблема состоит в бессрочном содержании под стражей. Он также поручил Генпрокуратуре и Верховному суду предоставить идеи о мерах пресечения по экономическим преступлениям. «По срокам хочу, чтобы до конца ноября-начала декабря эти структуры сделали свои предложения», — сказал президент.