Песков заявил о намерении Путина ознакомиться с делом «Рольфа»

Президент России Владимир Путин запросит для изучения материалы об уголовном деле против руководства компании «Рольф» и ее основателя Сергея Петрова. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескова спросили, ознакомился ли уже Путин с информацией по делу. «Я не думаю, что получилось, но, поскольку он действительно обратил на это внимание и был задан соответствующий вопрос, я не сомневаюсь, что он информацию запросит», — ответил пресс-секретарь.

На пресс-конференции по итогам встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях саммита G20 Путин сообщил, что ничего не знает о деле против «Рольфа» и в первый раз об этом слышит. Он добавил, что находился на саммите и такую информацию ему не докладывают онлайн.

Президент отметил, что этими вопросами должны заниматься правоохранительные органы и он не может взять под свой контроль все дела подобного рода. «Но я вам обещаю, что обязательно запрошу необходимую информацию», — заключил Путин.