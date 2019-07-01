Песков заявил о намерении Путина ознакомиться с делом «Рольфа»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,01 -0,23 EUR Бирж. 71,53 -0,32 Brent 66,39 -0,43% USD Нал. 63,56 62,66 EUR Нал. 72,03 71,10 USD ЦБ 63,05 -0,02 EUR ЦБ 71,40 -0,42 EUR/USD 1,1351 -0,0014 BTC/USD Бирж. 10 985,00 +240,00 IMOEX 2 809,60 +1,58% RTSI 1 404,59 +1,74% DJIA 26 599,96 +0,28% Nasdaq 8 006,24 +0,48%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Яндекс ₽2 884,41 (+18,47%) прогноз HSBC к 22.04.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
Tesla $300 (+35,15%) прогноз Jefferies к 27.06.20
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Яндекс ₽2 884,41 (+18,47%) прогноз HSBC к 22.04.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
Tesla $300 (+35,15%) прогноз Jefferies к 27.06.20
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 63,05 (-0,02) Quote, 13:20
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 71,4 (-0,42) Quote, 13:20
Зеленский попросил главу правительства Украины наказать Климкина Политика, 14:29 Новая жизнь: как помочь себе справиться со стрессом в эмиграции Спецпроект РБК PINK, 14:16 3 правила от Аполлона: как правильно фотографировать на смартфон РБК Стиль и HUAWEI, 14:15 В Тулуне перекрыли трассу «Сибирь» из-за уплывших по реке домов Общество, 14:10 Кокорин заявил о ничему не научившем его заключении Спорт, 14:09 Аналитик Пентагона описал слабость США в противодействии России Политика, 14:01 Песков заявил о намерении Путина ознакомиться с делом «Рольфа» Общество, 14:01 В посольстве США опровергли отказ помочь с визами для «Победы» Политика, 13:55 ЕС понадобился третий день для согласования новых руководителей Политика, 13:50 Полина Киценко — о том, как здоровое питание заменило элексир бессмертия РБК и Philips, 13:45 СМИ узнали о превышении Ираном лимита «ядерной сделки» по урану Политика, 13:40 «Вкусвилл» запустит новый формат магазинов Бизнес, 13:32 В Кремле заявили об отсутствии новостей по новому назначению Евкурова Политика, 13:29 20 лет группе «Тату»: почему о них до сих пор помнят Стиль, 13:28
Общество ,  
0 
Песков заявил о намерении Путина ознакомиться с делом «Рольфа»

Президент России Владимир Путин запросит для изучения материалы об уголовном деле против руководства компании «Рольф» и ее основателя Сергея Петрова. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескова спросили, ознакомился ли уже Путин с информацией по делу. «Я не думаю, что получилось, но, поскольку он действительно обратил на это внимание и был задан соответствующий вопрос, я не сомневаюсь, что он информацию запросит», — ответил пресс-секретарь.

Общество
Путин прокомментировал дело против «Рольфа» словами «первый раз слышу»

На пресс-конференции по итогам встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях саммита G20 Путин сообщил, что ничего не знает о деле против «Рольфа» и в первый раз об этом слышит. Он добавил, что находился на саммите и такую информацию ему не докладывают онлайн.

Президент отметил, что этими вопросами должны заниматься правоохранительные органы и он не может взять под свой контроль все дела подобного рода. «Но я вам обещаю, что обязательно запрошу необходимую информацию», — заключил Путин.

Бизнес
«Очередная попытка вмешательства в бизнес»: 4 вопроса по делу «Рольфа»

Обыски в офисах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге прошли днем 27 июня. Силовики изъяли финансово-хозяйственную документацию и провели допросы. СК завел уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По делу кроме Петрова проходят еще три человека, в том числе член совета директоров «Рольфа» Анатолий Кайро. Его задержали 28 июня. В тот же день Басманный суд Москвы поместил его под домашний арест.

Теги: Владимир Путин, «Рольф», Уголовное дело
Материалы по теме
Титов назвал статью УК по делу «Рольфа» типичной для российского бизнеса
Бизнес
Путин прокомментировал дело против «Рольфа» словами «первый раз слышу»
Общество
Ассоциация автодилеров выступила в поддержку «Рольфа»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter