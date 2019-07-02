Военные начали выпечку хлеба для жителей пострадавшего от паводка Тулуна

Военнослужащие из Центрального военного округа (ЦВО) в городе Тулуне Иркутской области начали выпечку хлеба для местных жителей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе округа, передает ТАСС. Как ожидается, во вторник, 2 июля, будет приготовлено не менее 2 т хлеба.

«Вся продукция будет безвозмездно передана местным властям, чтобы они производили раздачу населению, а также развоз по труднодоступным районам Тулуна», — рассказали в пресс-службе.

Передвижной механизированный хлебозавод был доставлен в пострадавший от паводка город из Кемеровской области, еще один находится в пути.

Утром 2 июля ЦВО перебросил на аэродром Братска четыре автоцистерны для подвоза жителям пострадавших от паводка районов питьевой воды. Кроме того, в Иркутскую область направили три вертолета Ми-8АМТШ для проведения спасательных работ.