Путин поручил Шойгу отправить военных в Иркутскую область из-за паводка

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу при необходимости подключить армию для устранения последствий паводка в Иркутской области. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В продолжение ночного совещания в Братске по теме ликвидации последствий паводков Владимир Путин дал поручение министру обороны Сергею Шойгу подключить армию к работе МЧС в случае необходимости», — сказал он (цитата по ТАСС).

Центральный военный округ (ЦВО) уже отправил отряд из 50 человек в Нижнеудинск для оказания помощи населению, передает ТАСС. Кроме военных инженеров, медиков и специалистов материально-технического обеспечения задействованы 20 единиц тяжелой техники, которые собираются использовать для доставки продовольствия в затопленные районы.

Как отметили в ЦВО, это только первая группа военных. «На данный момент прорабатывается вопрос привлечения дополнительных сил и средств для помощи людям в затопленных районах», — сказал командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

Вечером 29 июня Путин прибыл в Братск, где провел совещание по ситуации с паводком с иркутским губернатором Сергеем Левченко, главой МЧС Евгением Зиничевым и своим полпредом в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло.