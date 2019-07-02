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ЦВО перебросил в Иркутскую область автоцистерны для подвоза питьевой воды

Военные Центрального военного округа (ЦВО) направили в зону паводка четыре автоцистерны для организации подвоза питьевой воды жителям нескольких районов Иркутской области, пострадавших от паводка. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

Автоцистерны были доставлены на аэродром Братска при помощи двух самолетов. После выгрузки техники военнослужащие планируют на автоцистернах доставить жителям питьевую воду.

30 июня президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу при необходимости подключить армию для устранения последствий паводка в Иркутской области. В тот же день Росгвардия направила в затопленные районы региона дополнительные силы для оказания помощи пострадавшим. Саперы инженерного подразделения ведомства произвели расчеты по ликвидации затора около моста через реку Ия, а также доставили гуманитарную помощь: продукты, воду и предметы первой необходимости.

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Паводок в Иркутской области начался в середине июня из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей. В результате затопленными оказались Тайшетский, Нижнеудинский, Тулунский и Чунский районы.

По последним данным МЧС, за медицинской помощью обратились свыше 1,2 тыс. человек. Госпитализация потребовалась 191 человеку, 38 из них — дети. Основной диагноз пациентов — переохлаждение.

Источник в органах здравоохранения сообщил «Интерфаксу», что жертвами паводка стали 16 человек. Источник ТАСС сообщил о гибели 14 человек, судьба еще 13 человек остается неизвестной.

Теги: Иркутская область, ЦВО, Минобороны России, питьевая вода, паводки
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