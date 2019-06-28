Последствия паводка в Иркутской области. Фоторепортаж

В Иркутской области продолжительные дожди привели к паводку и подтоплению более 2 тыс. домов. Жителей пострадавших районов эвакуируют, метеорологи говорят, что осадки продолжатся до конца недели. Последствия стихии — в фоторепортаже РБК

Дожди привели к подъему уровня воды в реках Уда и Бирюса От паводка пострадали три района — Нижнеудинский, Тайшетский и Тулунский. На некоторое время были перекрыты участки трассы Р-255 «Сибирь» Всего в области подтоплено более 2,3 тыс. домов и более 2,5 тыс. приусадебных участков Сотрудники МЧС эвакуировали из зоны паводка более 800 человек В области введен режим чрезвычайной ситуации В Тулунском районе погибли два человека В МЧС предупредили, что формирование паводка продолжится до 30 июня