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Applied Materials $52 (+14,14%) прогноз Wells Fargo Securities к 01.07.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
Яндекс ₽2 884,41 (+16,19%) прогноз HSBC к 22.04.20
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Общество ,  
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Число жертв паводка в Иркутской области выросло до 16 человек

Число погибших в результате наводнения в Иркутской области достигло 16 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах здравоохранения региона.

По его данным, пропавшими без вести числятся как минимум девять человек, один из них — ребенок.

При этом источник в экстренных службах региона подтвердил агентству ТАСС, что погибшими числятся 14 человек. Неизвестной остается судьба еще 13 человек. В числе пострадавших, которые находятся в больницах, 153 человека, один из них ребенок. Ранее сообщалось о 12-ти погибших и девяти пропавших без вести.

Общество
Прокуратура нашла нарушения у МЧС во время паводка в Иркутской области

1 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев провел с вице-премьерами совещание по ситуации из-за паводков в Иркутской области. Он подтвердил, что президенту России Владимиру Путину будет доложено о том, как идет работа по ликвидацию последствий стихии.

Подъемы воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей и обильные осадки в Иркутской области вызвали в регионе паводок. В связи с этим власти объвили режим ЧС. По последним данным ГУ МЧС России по Иркутской области, в регионе подтоплено 83 населенных пунктов, повреждено 13 автомобильных мостов, подтоплено семь участков автомобильных дорог местного значения. 

Теги: Иркутская область, паводки, наводнение, погибшие
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