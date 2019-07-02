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Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
Яндекс ₽2 884,41 (+16,19%) прогноз HSBC к 22.04.20
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В МЧС сообщили о госпитализации 191 человека в Иркутской области

Более 1,2 тыс. человек обратились за медицинской помощью во время наводнения в Иркутской области. Госпитализация потребовалась 191 человеку, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, среди госпитализированных 38 человек — дети. Основной диагноз — переохлаждение. С затопленных территорий эвакуировали 2563 человека, в том числе 574 ребенка. На сегодняшний день в 15-ти пунктах временного размещения находятся 676 человек, в том числе 245 детей. Остальные разместились у родственников и знакомых, отметили спасатели.

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Медведев выразил соболезнования семьям погибших в Иркутской области

Как ранее сообщил агентству «Интерфакс» источник в органах здравоохранения, число погибших в результате паводка в Иркутской области достигло 16 человек. Судьба еще 13 человек остается неизвестной, подтвердил агентству ТАСС источник в экстренных службах региона.

Паводки в Иркутской области возникли в середине июня из-за подъема воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей, а также из-за обильных осадков. В связи с этим в регионе был введен режим ЧС.

Президент России Владимир Путин распорядился 3 июля доложить об исполнении его поручений об оказании помощи жителям региона, пострадавшим от паводка.

Теги: Иркутская область, паводки, затопление, госпитализация, ГУ МЧС России
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