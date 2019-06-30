Путин поручил доложить ему о помощи жителям Иркутской области до 3 июля

Путин поручил доложить ему о помощи жителям Иркутской области до 3 июля

Президент России Владимир Путин распорядился доложить об исполнении его поручений об оказании помощи жителям Иркутской области после паводка 3 июля. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что Путин дал поручения премьер-министру России Дмитрию Медведеву, министру по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгению Зиничеву, полномочному представителю президента в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло, полномочному представителю президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу и губернатору Иркутской области Сергею Левченко.

Президент распорядился обеспечить информирование людей о пунктах временного размещения и о местах, где можно получить медицинскую помощь, воду, продукты и вещи первой необходимости. При этом он подчеркнул, что необходимо взять под контроль цены на данные товары, чтобы не позволить спекулянтам заработать на беде людей.

Более того, власти проконтролируют выплаты пострадавшим, которые должны не только поступить в регион, но и дойти до людей.