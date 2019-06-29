Путин прилетит в Братск на совещание из-за паводка в Иркутской области

Путин прилетит в Братск на совещание из-за паводка в Иркутской области

Президент России Владимир Путин посетит Братск, где примет участие в совещании с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, главой МЧС Евгением Зиничевым и полпредом в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло, сообщил РБК близкий к правительству региона источник.

В Братск президент прилетит из Японии, где проходил саммит G20. По словам источника, совещание запланировано на 02:00 в воскресенье, 30 июня, по местному времени (21:00 мск, 29 июня).

О том, что такое совещание планируется ночью, подтвердили РБК в пресс-службе правительства области.

О том, что Путин проведет совещание в Братске в связи с ЧС в Иркутской области, ранее со ссылкой на источники сообщали местные издания Irk.ru и «Тайшет24». Информацию о планах главы государства посетить регион подтвердили и близкий к Кремлю и руководству региона собеседники «Ведомостей».