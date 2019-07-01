Минобороны отправило военных и технику в Иркутскую область из-за паводка

Минобороны отправило военных и технику в Иркутскую область из-за паводка

Минобороны направило в Иркутскую область более 1,3 тыс. военнослужащих, чтобы помочь пострадавшему от подтопления населению. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на департамент массовых коммуникаций ведомства.

В ведомстве отметили, что военные будут также расчищать территорию, следить за биологической обстановкой и эвакуировать пострадавших.

Помимо этого в регион направят около 300 единиц техники, а также самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8. Для наблюдения за обстановкой Минобороны выделило два расчета беспилотников.

Накануне президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить армию к ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Росгвардия также направила дополнительные силы в регион. Путин поручил начать выплаты пострадавшим.