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В Иркутской области из-за паводка без света остались 16 тыс. человек

Около 16 тыс. жителей Иркутской области остались без электроснабжения из-за паводка. Об этом сообщается на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

По данным центра, электроэнергия была отключена в 42 населенных пунктах четырех районов: Тайшетского, Нижнеудинского, Тулунского и Чунского.

«Мощность отключенных потребителей — 18,23 МВт», — уточняется в сообщении.

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Данные были приведены по состоянию на 18:00 мск. Утром 30 июня под отключение попали 29,7 тыс. жителей пострадавших от паводка районов.

Паводок в Иркутской области начался из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках. Из-за последствия паводка погибли пять человек, судьба еще нескольких неизвестна. По данным Минздрава, за медицинской помощью обратился 631 человек, включая 57 детей. На данный момент были эвакуированы 1317 местных жителей.

Теги: Иркутская область, паводок, электроэнергия, жители
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