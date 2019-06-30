В Иркутской области из-за паводка без света остались 16 тыс. человек

В Иркутской области из-за паводка без света остались 16 тыс. человек

Около 16 тыс. жителей Иркутской области остались без электроснабжения из-за паводка. Об этом сообщается на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

По данным центра, электроэнергия была отключена в 42 населенных пунктах четырех районов: Тайшетского, Нижнеудинского, Тулунского и Чунского.

«Мощность отключенных потребителей — 18,23 МВт», — уточняется в сообщении.

Данные были приведены по состоянию на 18:00 мск. Утром 30 июня под отключение попали 29,7 тыс. жителей пострадавших от паводка районов.