Росгвардия направила усиление в затопленные районы Иркутской области

Росгвардия направила дополнительные силы для помощи пострадавшим в затопленных из-за паводка районах Иркутской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам собеседника агентства, военнослужащие нацгвардии в Сибирском округе уже прибыли в Тулун из Ангарска. В течение дня вместе со спасателями они обследовали более 60 жилых домов, где в воде нашли паспорта эвакуированных граждан.

Помимо прочего, саперы инженерного подразделения Росгвардии произвели расчеты по ликвидации затора около моста через реку Ия. Они также доставили гуманитарную помощь: продукты, воду и предметы первой необходимости.

Как отметили в пресс-службе ведомства, росгвардейцы обеспечивают безопасность и охраняют правопорядок на улицах и в общественных местах Тулуна. Они помогают спасателем проводить эвакуацию и следят за безопасностью в пунктах временного размещения местных жителей.