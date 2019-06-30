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Росгвардия направила усиление в затопленные районы Иркутской области

Росгвардия направила дополнительные силы для помощи пострадавшим в затопленных из-за паводка районах Иркутской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам собеседника агентства, военнослужащие нацгвардии в Сибирском округе уже прибыли в Тулун из Ангарска. В течение дня вместе со спасателями они обследовали более 60 жилых домов, где в воде нашли паспорта эвакуированных граждан.

Помимо прочего, саперы инженерного подразделения Росгвардии произвели расчеты по ликвидации затора около моста через реку Ия. Они также доставили гуманитарную помощь: продукты, воду и предметы первой необходимости.

Как отметили в пресс-службе ведомства, росгвардейцы обеспечивают безопасность и охраняют правопорядок на улицах и в общественных местах Тулуна. Они помогают спасателем проводить эвакуацию и следят за безопасностью в пунктах временного размещения местных жителей.

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Из-за паводка в Иркутской области затопило свыше 1,7 тыс. домов в Тайшетском, Нижнеудинском, Тулунском и Чунском районах. Погибло пять человек, пострадал, по данным Минздрава, 631 человек, включая 57 детей. Эвакуировать удалось 1317 местных жителей.

Президент России Владимир Путин на экстренном совещании 29 июня поручил обеспечить пострадавших материальной компенсацией, а также заняться восстановлением их жилья. Выплаты уже начались.

Теги: Иркутская область, паводок, Росгвардия, усиление
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