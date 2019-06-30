Минздрав назвал число пострадавших от паводка в Иркутской области

Из-за последствий паводка в Иркутской области за медицинской помощью обратился 631 человек, включая 57 детей. О этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, поступившем в РБК.

Люди обращаются к врачам с переохлаждением, обострением хронических заболеваний, бытовыми ушибами и результатами стресса. Из пришедших к врачам 136 человек были госпитализированы, из них 19 — дети. В состоянии средней тяжести находятся 12 взрослых, остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

В ведомстве добавили, что вопрос льготного обеспечения местных жителей необходимыми лекарствами взят под контроль.

Паводок в Иркутской области начался из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках, в результате чего были затоплены Тайшетский, Нижнеудинский, Тулунский и Чунский районы. Погибли пять человек, судьба еще нескольких неизвестна. На данный момент были эвакуированы 1317 местных жителей.

