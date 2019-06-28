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BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
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Общество ,  
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Синоптики сообщили о выпавшей трети месячной нормы осадков в Москве

В Москве 28 июня выпала примерно треть месячной нормы осадков. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Сегодня за день выпало 24 мм осадков, что равняется примерно трети месячной нормы осадков, сегодня в 10 утра мы находились в центре циклона, сейчас центр циклона отошел от нас примерно на 200 км», — сказал он.

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Он добавил, что облачность и дожди не уйдут, но пойдут на спад. По его словам, в субботу, 29 июня, ожидается до 7 мм осадков.

28 июня синоптики также зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление в Москве. Оно составило 727,7 мм рт. ст. По словам ведущего специалиста «Фобоса» Евгения Тишковца, такой показатель зафиксирован впервые за 63 года.

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28 июня из-за обильных осадков затопило дорогу на подъезде к московскому аэропорту Шереметьево, в результате чего ее перекрыли. Пассажирам рекомендовали пользоваться «Аэроэкспрессом» и бесплатными поездами между Шереметьево-2 и Шереметьево-1.

Днем ранее, 27 июня в московских аэропортах задержали 24 рейса, а еще десять отменили. Помимо этого в Воронцовском парке столицы сильный порыв ветра сломал ветку, которая упала на женщину. Ее экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии.

Теги: новости РБК, Погода, дожди, Москва
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