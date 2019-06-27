МЧС Москвы предупредило о грозе с градом

В Москве 27 июня ожидаются гроза, сильный ветер и град. Об этом говорится в экстренном предупреждении главного управления МЧС по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один—два часа с сохранением до конца суток 27 июня в Москве ожидаются дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с», — сообщили в ведомстве.

МЧС рекомендует водителям снижать скорость движения во время плохой погоды и соблюдать дистанцию. При сильном ветре не стоит приближаться к шатким конструкциям, рекламным щитам или укрываться под деревьями.

Накануне МЧС России предупреждало, что погода испортится на значительной части страны, от центральных областей до Дальнего Востока. Дожди и грозы ожидаются в Тамбовской, Орловской, Тверской, Брянской, Смоленской областях и других регионах.