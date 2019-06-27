В Москве при урагане женщину травмировала упавшая ветка

В Воронцовском парке в Москве ветка дерева, сломанная сильным порывом ветра, упала на женщину. Об этом РБК рассказала первый заместитель префекта ЮЗАО Елена Ломова. Пострадавшую увезли в Первую городскую больницу.

«Несмотря на предупреждения о порывах ветра и сильном дожде, Чернышева Лариса, 59 лет гуляла по центральной аллее Воронцовского парка. При порыве ветра живорастущее дерево разломилось на две части и ветка задела женщину», — сказала Ломова.

«Состояние женщины оценивается как тяжелое, оно уточняется в ходе обследования в больнице, куда она была экстренно госпитализирована», — сообщили РБК в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

МЧС предупредило, что в Москве 27 июня сильный дождь, гроза и град ожидаются до конца дня. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял РБК, что града и штормового ветра не будет. Осадки при этом будут усиливаться. За три дня, по его словам, в столице выпадет половина месячной нормы.