В аэропортах Москвы из-за непогоды задержали более 20 рейсов

В аэропортах Москвы из-за непогоды задержали более 20 рейсов

В аэропортах Москвы из-за непогоды задерживаются 24 авиарейса, еще 10 отменено. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Согласно данным сервиса по состоянию на 02:44, в аэропорту Внуково задержано 15 рейсов, еще 6 отменено. В Домодедово задерживаются 2 рейса, 4 отменено, в Шереметьево задерживаются 7 рейсов.

В четверг, 27 июня, в столичном регионе прошел дождь, сильный ветер и град. МЧС рекомендовало водителям снижать скорость движения во время плохой погоды и соблюдать дистанцию. Из-за непогоды Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил о сложной обстановке на дорогах Москвы.

