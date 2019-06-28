Синоптики зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление в Москве

В Москве установилось рекордно низкое атмосферное давление — 727,7 мм ртутного столба, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, такой показатель зафиксирован впервые за 63 года.

«Москва оказалась на самом дне барической воронки — в центре североатлантического циклона, из-за чего атмосферное давление стало рекордно низким — 727,7 мм ртутного столба», — рассказал он.

По его словам, из-за снижения атмосферного давления люди могут ощущать апатию и депрессию. У некоторых могут возникнуть головные боли, головокружение, тошнота и слабость, учащение сердцебиения.

Накануне Тишковкец предупреждал, что в Москве ожидается рекордно низкое атмосферное давление в 725 мм ртутного столба. При этом в МЧС сообщали, что в ряде регионов Центральной России с 26 по 28 июня, а в Тверской области по 29 июня, пройдут дожди и местами грозы, а ветер усилится.