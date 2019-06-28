Появилось видео залитой водой стоянки самолетов в Шереметьево

Пользователь Instagram опубликовал видео сделанное на территории аэропорта Шереметьево. На кадрах видно, что после дождя на площадке у здания воздушной гавани образовались большие лужи, в том числе там, где находятся самолеты.

Территория оказалась подтоплена, в отдельных местах видны водовороты. Шасси самолетов частично погрузились в воду.

Ранее о подтоплении стоянки для самолетов со ссылкой на очевидца сообщил ТАСС . В пресс-службе Шереметьево заявили агентству, что ситуация не отразилась на вылетах и рейсы выполняются в соответствии с расписанием.

В пятницу, 28 июня, из-за длительных дождей затопило дорогу на подъезде к Шереметьево (участок на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе). После этого в пресс-службе аэропорта посоветовали пассажирам пользоваться аэроэкспрессом.