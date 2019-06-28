На подъезде к аэропорту Шереметьево затопило дорогу

В пресс-службе Шереметьево РБК рассказали, что сам аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы выполняются по расписанию. «Для оперативного регулирования дорожной ситуации на подтопленном участке технические службы аэропорта Шереметьево проводят откачку воды с использованием помповых насосов. Также задействованы силы и средства оперативных служб города Химки», — добавили там.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья сообщили, что ливневая канализация на затопленном участке находится на балансе аэропорта. Там указали, что для устранения воды с дороги задействовано шесть единиц спецтехники, в том числе три водооткачивающие машины. «Точная причина подтопления будет определена после ликвидации воды и обследования ливневой канализации», — добавили там.

Очевидцы, размещающие свои сообщения в социальных сетях, говорят, что лужа на Лобненском шоссе настолько большая, что доходит до капота легковых автомобилей. В результате маршрутные такси перед затопленным участком разворачиваются, а из общественного транспорта дальше едут только большие автобусы.

«Очень серьезно, машины плавают. Этот участок дороги всегда был проблемным. Лобня и Шереметьево давно об этом знают. Я ехал в объезд через Лунево и разворачивался возле магазина «Лента» перед Зеленоградом», — рассказал РБК очевидец потопа возле Шереметьево Дмитрий Воробьев.