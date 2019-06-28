Путин прибыл в Японию на саммит G20

Саммит G20 в японской Осаке стартует 28 июня и продлится до 29 июня. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, встреча Путина с Трампом должна начаться в 14:00 по местному времени (08:00 мск), на беседу отведен примерно час. Лидеры будут беседовать в присутствии делегаций, с каждой из сторон будет по четыре-пять сопровождающих

В числе тем, которые намерен обсудить Путин и Трамп, — вопросы стратегической стабильности, региональные конфликты, в том числе в Сирии, Афганистане, Венесуэле и на Украине. Президент США Дональд Трамп понадеялся, что у него с Владимиром Путиным состоится «хороший разговор».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил отсутствие в графике Путина встречи на саммите с президентом Украины Владимира Зеленского.