Путин прибыл в Японию на саммит G20

Президент России Владимир Путин прибыл в японскую Осаку, где в пятницу состоится саммит G20. Об этом сообщает «РИА Новости».
Самолет российского президента приземлился в международном аэропорту «Кансай». Встречали Путина посол России в Японии, парламентский заместитель министра иностранных дел Японии и мэр Осаки.
На полях саммита Путин планирует провести ряд двусторонних встреч. В частности, запланирована встреча с российского президента с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, а также с лидерами Китая, Индии, Египта и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.