Песков заявил об отсутствии в графике Путина встречи с Зеленским на G20

Песков заявил об отсутствии в графике Путина встречи с Зеленским на G20

Президент России Владимир Путин не планирует встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите G20 в Осаке. Об этом «РИА Новости» заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«В графике нет», — подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил украинскому «Пятому каналу», что Зеленский намерен поехать в Японию на саммит «Большой двадцатки», где планирует провести встречи, в том числе с Путиным.

В Верховной раде 21 июня сообщили, что встреча Зеленского с Путиным готовится. В Кремле заявили о выжидательной позиции Путина по встрече с Зеленским, поскольку у Москвы до сих пор нет четкого понимания, какой будет политика Киева при новом президенте.