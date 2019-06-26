Кремль сообщил детали встречи Трампа с Путиным

Оба лидера проведут встречу 28 июня на полях саммита G20 в японской Осаке, на беседу отведено около часа

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трапма состоится в Японии 28 июня. Ориентировочно встреча начнется в 14:00 по местному времени, на нее отведен примерно час. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, передает «РИА Новости».

Лидеры будут беседовать в присутствии делегаций, с каждой из сторон будет по четыре-пять сопровождающих, сообщил помощник президента.

Среди обсуждаемых тем, по словам Ушакова, будут вопросы стратегической стабильности, региональные конфликты, в том числе в Сирии, Афганистане, Венесуэле, на Украине. Лидеры планируют обсудить также иранскую проблему. Представитель Кремля добавил, что многое будет зависеть от того, как лидеры построят беседу.

Саммит G20 в японской Осаке стартует 28 июня. Таким образом, лидеры России и США побеседуют уже в первый день саммита. Ушаков уточнил, что переговоры Путина и Трампа запланированы между первым и вторым рабочими заседаниями саммита. На вопрос журналистов, может ли президент России немного опоздать на второе заседание саммита, задержавшись на встрече с Трампом, Ушаков сказал: «Я не знаю, это зависит от лидеров исключительно».