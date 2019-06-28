Недружная «Двадцатка»: о чем спорят друг с другом члены G20

Недружная «Двадцатка»: о чем спорят друг с другом члены G20

28 июня в японской Осаке стартует саммит G20. За два дня члены «Большой двадцатки» обсудят международную повестку. Между какими странами есть противоречия и по каким вопросам — в одной картинке



Страна: США Страна: США

С кем конфликт и почему

Турция: Вашингтон грозит последствиями из-за решения Анкары закупить российские системы ПВО С-400.

Вашингтон грозит последствиями из-за решения Анкары закупить российские системы ПВО С-400. Россия: США ввели санкции за присоединение Крыма, вмешательство в свою президентскую кампанию 2016 года, обвиняют Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

США ввели санкции за присоединение Крыма, вмешательство в свою президентскую кампанию 2016 года, обвиняют Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Индия: США просят Индию рассмотреть альтернативы закупкам у России систем ПВО С-400.

США просят Индию рассмотреть альтернативы закупкам у России систем ПВО С-400. Германия: США требуют увеличить расходы на оборону, которые сейчас составляют менее 2% от ВВП ФРГ. Кроме того, США грозят санкциями компаниям — подрядчикам газопровода Nord Stream 2.

США требуют увеличить расходы на оборону, которые сейчас составляют менее 2% от ВВП ФРГ. Кроме того, США грозят санкциями компаниям — подрядчикам газопровода Nord Stream 2. Китай: США находятся в состоянии торговой войны с Китаем и ввели 25-процентный тариф на китайскую продукцию на сумму $200 млрд.

США находятся в состоянии торговой войны с Китаем и ввели 25-процентный тариф на китайскую продукцию на сумму $200 млрд. Япония: президент Дональд Трамп выразил сомнения относительно выгоды для США заключенного с Японией военного соглашения.

президент Дональд Трамп выразил сомнения относительно выгоды для США заключенного с Японией военного соглашения. Мексика: Дональд Трамп регулярно критикует власти страны за недостаточные усилия за контролем над мигрантами из Южной Америки. Торговой войны удалось избежать.

Дональд Трамп регулярно критикует власти страны за недостаточные усилия за контролем над мигрантами из Южной Америки. Торговой войны удалось избежать. ЕС: президент США недоволен решением ЕС предъявить иски американским ИТ-компаниям за несоответствие антимонопольным регламентам Союза.

Страна: Россия

С кем конфликт и почему