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BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
Alibaba $220 (+28,58%) прогноз Stifel к 16.05.20
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Лента новостей
Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 63,05 (+0,24) Quote, 27 июн, 12:15
Курс евро на 28 июня
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Недружная «Двадцатка»: о чем спорят друг с другом члены G20
28 июня в японской Осаке стартует саммит G20. За два дня члены «Большой двадцатки» обсудят международную повестку. Между какими странами есть противоречия и по каким вопросам — в одной картинке


Страна: США

С кем конфликт и почему

  • Турция: Вашингтон грозит последствиями из-за решения Анкары закупить российские системы ПВО С-400.
  • Россия: США ввели санкции за присоединение Крыма, вмешательство в свою президентскую кампанию 2016 года, обвиняют Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
  • Индия: США просят Индию рассмотреть альтернативы закупкам у России систем ПВО С-400.
  • Германия: США требуют увеличить расходы на оборону, которые сейчас составляют менее 2% от ВВП ФРГ. Кроме того, США грозят санкциями компаниям — подрядчикам газопровода Nord Stream 2.
  • Китай: США находятся в состоянии торговой войны с Китаем и ввели 25-процентный тариф на китайскую продукцию на сумму $200 млрд.
  • Япония: президент Дональд Трамп выразил сомнения относительно выгоды для США заключенного с Японией военного соглашения.
  • Мексика: Дональд Трамп регулярно критикует власти страны за недостаточные усилия за контролем над мигрантами из Южной Америки. Торговой войны удалось избежать.
  • ЕС: президент США недоволен решением ЕС предъявить иски американским ИТ-компаниям за несоответствие антимонопольным регламентам Союза.

Страна: Россия

С кем конфликт и почему

  • США: Россия критикует санкции США и считает их примером недобросовестной конкуренции, а также попыткой сдержать независимую внешнюю политику Москвы. Введены ответные санкции. Также Россия считает, что США вмешиваются в ее внутреннюю политику, спонсируя проекты, направленные на дестабилизацию действующей власти.
  • Германия, Франция, Великобритания: Россия считает санкции ЕС невыгодными для отношений сторон и называет их недобросовестной конкуренцией. Введены ответные санкции. Также Россия критикует европейские страны за их политику в отношении Украины.
  • Япония: в России считают, что Япония должна признать суверенитет Москвы над Курильскими островами.
  • ЕС: Россия критикует санкции ЕС за присоединение Крыма и конфликт на Украине и считает такие меры несправедливыми.

Страна: Германия

С кем конфликт и почему

  • США: Германия опасается введения США санкций в отношении европейских автомобилей, о которых ранее упоминали в американской администрации. Здесь считают проект Nord Stream 2 экономически выгодным и намерены его реализовать, несмотря на критику Вашингтона.
  • Россия: ФРГ выступает против присоединения Крыма к России и обвиняет Москву в причастности к конфликту на востоке Украины. Как участник Евросоюза ввела санкции.
  • Китай: Германия опасается, что проект Китая «Один пояс — один путь» усугубляет зависимость от Пекина тех стран, которые в нем участвуют.
  • Италия: Германия считает необходимым, чтобы Италия укладывалась в рамки бюджетных правил еврозоны, которые останавливают планку дефицита бюджета участниц валютного союза на отметке 3% (по прогнозам, дефицит Италии к 2020 году составит 3,5%).
  • Великобритания: канцлер ФРГ Ангела Меркель выступает против пересмотра подписанного в прошлом ноябре договора ЕС и Британии о Brexit, на котором настаивают кандидаты на пост премьер-министра королевства.

Страна: Турция

С кем конфликт и почему

  • США: Анкара недовольна поддержкой, оказываемой США сирийским курдам.
  • Саудовская Аравия: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен продолжать развитие отношений с Катаром, несмотря на блокаду страны Саудовской Аравией и ее союзниками.
  • Германия, Франция: Эрдоган критиковал стран — лидеров Евросоюза за то, что они тормозят вступление Анкары в ЕС.

Страна: Великобритания

С кем конфликт и почему

  • Франция, Германия: кандидаты на пост премьер-министра Великобритании считают необходимым пересмотреть заключенный с Евросоюзом в прошлом ноябре договор о Brexit, несмотря на противодействие Германии и Франции.
  • Германия: Британия выражала скептицизм относительно проекта газопровода Nord Stream 2.
  • Россия: Великобритания выступает против присоединения Крыма к России и обвиняет Москву в причастности к конфликту на востоке Украины. Как участник Евросоюза ввела санкции. Также британские власти винят официальную Москву в причастности к отравлению в английском городе Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и активизировали борьбу против российской разведки.

Страна: Япония

С кем конфликт и почему

  • Китай: Япония не присоединилась к проекту «Один пояс — один путь» и продвигает собственную инициативу по развитию инфраструктурных проектов в АТР.
  • США: ожидает от Вашингтона уменьшения импортных пошлин на произведенные на ее территории автомобили, как это обещала сделать администрация Барака Обамы.
  • Южная Корея: не согласна с требованиями Южной Кореи признать вину за принуждение кореянок к проституции во время Второй мировой войны.
  • Россия: в Японии считают острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи своими территориями, которые были несправедливо отобраны СССР по итогам Второй мировой войны.

Страна: Италия

С кем конфликт и почему

  • Франция: критикует Францию за отказ принимать у себя больше мигрантов.
  • Германия: итальянские власти недовольны чересчур жесткой, по их мнению, бюджетной политикой еврозоны, тон которой задает Берлин.
  • Россия: как участник Евросоюза ввела санкции.

Страна: Франция

С кем конфликт и почему

  • Китай: президент Эмманюэль Макрон опасается, что политика Китая в Африке может привести к потере суверенитета стран, которые сотрудничают с Францией. Также Франция с опаской смотрит на инвестиции Китая в страны ЕС и поддерживает меры более тщательного контроля за китайскими вложениями в Союз.
  • Россия: Франция выступает против присоединения Крыма к России и обвиняет Москву в причастности к конфликту на востоке Украины. Как участник Евросоюза ввела санкции.
  • Италия: недовольна критикой итальянскими властями предложений о реформах ЕС, а также встречей вице-премьера Италии Луиджи Ди Майо с представителями движения «желтых жилетов».

Страна: Индия

С кем конфликт и почему

  • Китай: опасается, что проект Китая «Один пояс — один путь» направлен на установление доминирования Пекина над странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
  • США: Индия настаивает, что США должны позволить ей продолжать военное сотрудничество с Россией, так как Москва является давним партнером Дели.

Страна: Китай

С кем конфликт и почему

  • США: Пекин выступает против протекционистской политики США, направленной против импорта из Китая.
  • Канада: Китай недоволен задержанием в Канаде в декабре 2018 года финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу и требует ее отпустить (Мэн была арестована по запросу об экстрадиции в США в связи с обвинением в нарушении санкций против Ирана).

Евросоюз

С кем конфликт и почему

  • Россия: в ЕС не признают Крым российской территорией и винят Москву в конфликте на востоке Украины.
  • США: в ЕС недовольны выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Страна: Австралия

С кем конфликт и почему

  • Китай: Австралия считает политику Китая экспансионистской и опасается угрозы со стороны разведслужб Пекина.

Страна: Канада

С кем конфликт и почему

  • Китай: Канада призывает Китай отпустить двух своих граждан — сотрудника НПО International Crisis Group Майкла Коврига и бизнесмена Майкла Спэйвора, которых обвинили в краже информации, представляющей важность для национальных интересов Пекина.
Авторы: Евгений Пудовкин, Евгений Тарасенко
При участии: Анастасия Антипова, Юлия Сапронова
Теги: «Большая двадцатка», G20, санкции
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