Недружная «Двадцатка»: о чем спорят друг с другом члены G20
28 июня в японской Осаке стартует саммит G20. За два дня члены «Большой двадцатки» обсудят международную повестку. Между какими странами есть противоречия и по каким вопросам — в одной картинке
Страна: США
С кем конфликт и почему
Турция: Вашингтон грозит последствиями из-за решения Анкары закупить российские системы ПВО С-400.
Россия: США ввели санкции за присоединение Крыма, вмешательство в свою президентскую кампанию 2016 года, обвиняют Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Индия: США просят Индию рассмотреть альтернативы закупкам у России систем ПВО С-400.
Германия: США требуют увеличить расходы на оборону, которые сейчас составляют менее 2% от ВВП ФРГ. Кроме того, США грозят санкциями компаниям — подрядчикам газопровода Nord Stream 2.
Китай: США находятся в состоянии торговой войны с Китаем и ввели 25-процентный тариф на китайскую продукцию на сумму $200 млрд.
Япония: президент Дональд Трамп выразил сомнения относительно выгоды для США заключенного с Японией военного соглашения.
Мексика: Дональд Трамп регулярно критикует власти страны за недостаточные усилия за контролем над мигрантами из Южной Америки. Торговой войны удалось избежать.
ЕС: президент США недоволен решением ЕС предъявить иски американским ИТ-компаниям за несоответствие антимонопольным регламентам Союза.
Страна: Россия
С кем конфликт и почему
США: Россия критикует санкции США и считает их примером недобросовестной конкуренции, а также попыткой сдержать независимую внешнюю политику Москвы. Введены ответные санкции. Также Россия считает, что США вмешиваются в ее внутреннюю политику, спонсируя проекты, направленные на дестабилизацию действующей власти.
Германия, Франция, Великобритания: Россия считает санкции ЕС невыгодными для отношений сторон и называет их недобросовестной конкуренцией. Введены ответные санкции. Также Россия критикует европейские страны за их политику в отношении Украины.
Япония: в России считают, что Япония должна признать суверенитет Москвы над Курильскими островами.
ЕС: Россия критикует санкции ЕС за присоединение Крыма и конфликт на Украине и считает такие меры несправедливыми.
США: Германия опасается введения США санкций в отношении европейских автомобилей, о которых ранее упоминали в американской администрации. Здесь считают проект Nord Stream 2 экономически выгодным и намерены его реализовать, несмотря на критику Вашингтона.
Россия: ФРГ выступает против присоединения Крыма к России и обвиняет Москву в причастности к конфликту на востоке Украины. Как участник Евросоюза ввела санкции.
Китай: Германия опасается, что проект Китая «Один пояс — один путь» усугубляет зависимость от Пекина тех стран, которые в нем участвуют.
Италия: Германия считает необходимым, чтобы Италия укладывалась в рамки бюджетных правил еврозоны, которые останавливают планку дефицита бюджета участниц валютного союза на отметке 3% (по прогнозам, дефицит Италии к 2020 году составит 3,5%).
Великобритания: канцлер ФРГ Ангела Меркель выступает против пересмотра подписанного в прошлом ноябре договора ЕС и Британии о Brexit, на котором настаивают кандидаты на пост премьер-министра королевства.
Страна: Турция
С кем конфликт и почему
США: Анкара недовольна поддержкой, оказываемой США сирийским курдам.
Саудовская Аравия: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен продолжать развитие отношений с Катаром, несмотря на блокаду страны Саудовской Аравией и ее союзниками.
Германия, Франция: Эрдоган критиковал стран — лидеров Евросоюза за то, что они тормозят вступление Анкары в ЕС.
Страна: Великобритания
С кем конфликт и почему
Франция, Германия: кандидаты на пост премьер-министра Великобритании считают необходимым пересмотреть заключенный с Евросоюзом в прошлом ноябре договор о Brexit, несмотря на противодействие Германии и Франции.
Германия: Британия выражала скептицизм относительно проекта газопровода Nord Stream 2.
Россия: Великобритания выступает против присоединения Крыма к России и обвиняет Москву в причастности к конфликту на востоке Украины. Как участник Евросоюза ввела санкции. Также британские власти винят официальную Москву в причастности к отравлению в английском городе Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и активизировали борьбу против российской разведки.
Страна: Япония
С кем конфликт и почему
Китай: Япония не присоединилась к проекту «Один пояс — один путь» и продвигает собственную инициативу по развитию инфраструктурных проектов в АТР.
США: ожидает от Вашингтона уменьшения импортных пошлин на произведенные на ее территории автомобили, как это обещала сделать администрация Барака Обамы.
Южная Корея: не согласна с требованиями Южной Кореи признать вину за принуждение кореянок к проституции во время Второй мировой войны.
Россия: в Японии считают острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи своими территориями, которые были несправедливо отобраны СССР по итогам Второй мировой войны.
Страна: Италия
С кем конфликт и почему
Франция: критикует Францию за отказ принимать у себя больше мигрантов.
Германия: итальянские власти недовольны чересчур жесткой, по их мнению, бюджетной политикой еврозоны, тон которой задает Берлин.
Россия: как участник Евросоюза ввела санкции.
Страна: Франция
С кем конфликт и почему
Китай: президент Эмманюэль Макрон опасается, что политика Китая в Африке может привести к потере суверенитета стран, которые сотрудничают с Францией. Также Франция с опаской смотрит на инвестиции Китая в страны ЕС и поддерживает меры более тщательного контроля за китайскими вложениями в Союз.
Россия: Франция выступает против присоединения Крыма к России и обвиняет Москву в причастности к конфликту на востоке Украины. Как участник Евросоюза ввела санкции.
Италия: недовольна критикой итальянскими властями предложений о реформах ЕС, а также встречей вице-премьера Италии Луиджи Ди Майо с представителями движения «желтых жилетов».
Страна: Индия
С кем конфликт и почему
Китай: опасается, что проект Китая «Один пояс — один путь» направлен на установление доминирования Пекина над странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
США: Индия настаивает, что США должны позволить ей продолжать военное сотрудничество с Россией, так как Москва является давним партнером Дели.
Страна: Китай
С кем конфликт и почему
США: Пекин выступает против протекционистской политики США, направленной против импорта из Китая.
Канада: Китай недоволен задержанием в Канаде в декабре 2018 года финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу и требует ее отпустить (Мэн была арестована по запросу об экстрадиции в США в связи с обвинением в нарушении санкций против Ирана).
Евросоюз
С кем конфликт и почему
Россия: в ЕС не признают Крым российской территорией и винят Москву в конфликте на востоке Украины.
США: в ЕС недовольны выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Страна: Австралия
С кем конфликт и почему
Китай: Австралия считает политику Китая экспансионистской и опасается угрозы со стороны разведслужб Пекина.
Страна: Канада
С кем конфликт и почему
Китай: Канада призывает Китай отпустить двух своих граждан — сотрудника НПО International Crisis Group Майкла Коврига и бизнесмена Майкла Спэйвора, которых обвинили в краже информации, представляющей важность для национальных интересов Пекина.