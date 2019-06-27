Белый дом назвал время встречи Путина и Трампа в Осаке

Представитель Белого дома Хоган Гидли подтвердил данные Кремля о дате и времени встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Японии. Она состоится в пятницу, 28 июня в 14:00 по местному времени (8:00 мск), приводит его слова Reuters.

Гидли сообщил, что в этот день Трамп также намерен встретиться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, премьером Индии Нарендрой Моди и президентом Бразилии Жаиром Болсонару. 29 июня он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, встреча Путина и Трампа на полях саммита G20 в Осаке может продлиться около часа. По его словам, среди обсуждаемых тем — ситуация в Сирии, Венесуэле и на Украине, иранская проблема и вопросы стратегической стабильности.

О том, что Трамп намерен провести переговоры с Путиным на саммите, американский лидер заявил 20 июня. В Кремле ранее сообщили, что не получали от американской стороны предложений по полноформатной встрече президентов в Японии.