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Политика ,  
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Канцелярия Терезы Мэй подтвердила ее планы встретиться с Путиным в Осаке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным в Осаке на саммите G20. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Мэй.

По словам официального представителя британского премьер-министра, на встрече Мэй передаст Путину сообщение о том, что Великобритания открыта для новых отношений с Россией, если она прекратит деятельность, которая подрывает международную безопасность.

«Эта встреча — важная возможность донести это послание от лидера к лидеру, чтобы убедиться, что позиция Великобритании полностью понята... Эта встреча не представляет собой нормализацию отношений», — цитирует заявление пресс-секретаря Мэй агентство.

О том, что Владимир Путин планирует в пятницу на полях саммита «Большой двадцатки» побеседовать с Терезой Мэй, ранее сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, встреча пройдет в первый день саммита, 28 июня.

«Если будут найдены какие-то возможности для нового налаживания сотрудничества, мы будем только это приветствовать», — сказал Ушаков, отвечая на вопрос о возможной нормализации отношений между странами в результате этой встречи (цитата по «РИА Новости»).

Теги: Владимир Путин, Тереза Мэй
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