Трамп понадеялся на «хороший разговор» с Путиным

Переговоры пройдут в пятницу на полях саммита G20 в Японии. «Хорошими» президент США называл и предыдущие контакты с российским лидером

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналиста, попросит ли он в ходе будущей встречи с Путиным не вмешиваться в президентские выборы 2020 года, сказал: «Не ваше дело, что я ему скажу».

«У меня будет очень хороший разговор с ним», — сказал Трамп, передает CBS News.

Президент США направляется с визитами в Южную Корею и Японию, на территории последней пройдет саммит G20, на полях которого у него запланированы встречи с мировыми лидерами, включая Путина и руководителя Китая Си Цзиньпина. Встречи пройдут на фоне ухудшившихся отношений между США и Ираном; Трамп не исключает возможности военного конфликта с Тегераном, хотя и выражает надежду, что до этого не дойдет.

Как сообщил помощник Путина Юрий Ушаков 26 июня, переговоры двух президентов состоятся в пятницу, 28 июня. Ожидается, что они начнутся в 8:00 мск. Иран — одна из тем, которые планируют обсудить два президента, среди других тем — Сирия, Венесуэла, Украина, а также «вопросы стратегической стабильности» (США и Россия приостановили свои обязательства по ДРСМД, а в 2020 году истекает договор об ограничении ядерных арсеналов СНВ-3).