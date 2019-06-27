Путин назвал неверными представления о российских штыках в Венесуэле

Президент Владимир Путин опроверг доводы о том, что Россия причастна к событиям в Венесуэле. Об этом он рассказал в интервью газете Financial Times (перевод на русский позднее опубликовала пресс-служба Кремля).

«Такое складывается впечатление, что все на российских штыках там держится. Это неправда, это не имеет ничего общего с действительностью. (...) Мы‑то здесь при чем? Это венесуэльцы сами должны там разобраться между собой, вот и все», — приводятся слова российского президента на сайте Кремля.

Путин сказал, что Россия продавала оружие стране еще при президенте Уго Чавесе, в контрактах было прописаны условия обслуживания военной техники и обучения местных специалистов.

«Я уже много раз и нашим американским партнерам об этом сказал: там нет наших войск. Понимаете? Специалисты есть, есть инструкторы, да, они работают. Причем совсем недавно, по‑моему, неделю назад, группа выехала оттуда наших советников и специалистов, они уехали оттуда», — пояснил президент.

Политическая обстановка в Венесуэле обострилась в середине января, после того как лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя президентом. Ряд западных стран, в том числе США, признали Гуаидо новым легитимным главой страны. Николаса Мадуро поддержали Россия, Турция, Куба и Китай. Мадуро обвинил оппозицию в попытке совершить государственный переворот, а Вашингтон — в попытке разделить Венесуэлу и разрушить ее демократию.

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