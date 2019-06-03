Посол России в Венесуэле опроверг отзыв военных специалистов из страны

Москва не отзывала из Венесуэлы российских военных специалистов, прибывших в страну для обучения местных военных и обеспечения контрактов на поставку вооружений госкорпорации «Ростех». Об этом сообщил посол России в Венесуэле Владимир Заемский, передает «РИА Новости».

«Это очередная «новость», абсолютно не соответствующая действительности», — сказал Заемский, добавив, что «работа идет с соблюдением имеющихся обязательств».

Ранее о том, что Россия отзывает из Венесуэлы специалистов «Ростеха», со ссылкой на источники сообщил The Wall Street Journal. При этом собеседники американского издания объясняли отъезд специалистов отсутствием новых контрактов и предположением, что режим президента Николаса Мадуро из-за сложной экономической ситуации не сможет расплатиться по предыдущим поставкам.

Венесуэла активно покупала у России стрелковое оружие, вертолеты, танки, средства ПВО во время правления Уго Чавеса в 2002–2013 годах. При этом Москва гарантировала обучение венесуэльских военнослужащих.