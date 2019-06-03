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YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
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Посол России в Венесуэле опроверг отзыв военных специалистов из страны

Москва не отзывала из Венесуэлы российских военных специалистов, прибывших в страну для обучения местных военных и обеспечения контрактов на поставку вооружений госкорпорации «Ростех». Об этом сообщил посол России в Венесуэле Владимир Заемский, передает «РИА Новости».

«Это очередная «новость», абсолютно не соответствующая действительности», — сказал Заемский, добавив, что «работа идет с соблюдением имеющихся обязательств».

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WSJ узнала о выезде основной части военных советников России из Венесуэлы

Ранее о том, что Россия отзывает из Венесуэлы специалистов «Ростеха», со ссылкой на источники сообщил The Wall Street Journal. При этом собеседники американского издания объясняли отъезд специалистов отсутствием новых контрактов и предположением, что режим президента Николаса Мадуро из-за сложной экономической ситуации не сможет расплатиться по предыдущим поставкам.

Венесуэла активно покупала у России стрелковое оружие, вертолеты, танки, средства ПВО во время правления Уго Чавеса в 2002–2013 годах. При этом Москва гарантировала обучение венесуэльских военнослужащих.

Политика
В Кремле объяснили пребывание российских военных в Венесуэле

В марте 99 военных советников из России прибыли в Венесуэлу. Военные эксперты ведут работу в рамках заключенных ранее договоров по военно-техническому сотрудничеству, говорил ранее МИД.

При этом президент США Дональд Трамп вскоре после их прибытия заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы. Вашингтон обвинил Москву в проведении «нежелательных провокаций»

Теги: Венесуэла, российские военнослужащие, контракт
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