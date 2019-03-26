МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле

МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле

Специалисты из России могут находиться в Венесуэле по соглашению о военно-техническом сотрудничестве между странами, пояснила Мария Захарова. Ранее СМИ сообщали, что в Венесуэлу прибыла группа почти из 100 российских военных

Мария Захарова (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

​В 2001 году Россия и Венесуэла заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве, согласно которому российские специалисты могут присутствовать в южноамериканской стране, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

В ведомстве подчеркнули, что дополнительного одобрения Национальной ассамблеей различных действий по соглашению «не требуется».

Ранее Генеральный секретариат Организации американских государств (ОАГ) заявил, что недавнее «вторжение российских военных» в Венесуэлу не было согласовано Национальной ассамблеей страны. Присутствие военнослужащих и техники в ОАГ назвали фактором, негативно влияющим на суверенитет Венесуэлы. «Иностранные военные — это инструмент репрессивного устрашения в контексте демократического перехода, возглавляемого временным президентом Хуаном Гуаидо», — говорится в заявлении организации.

В ОАГ считают неприемлемым сотрудничество зарубежных стран с «узурпаторским режимом», который считается нелегитимным согласно общеамериканским законам и угрожает миру и безопасности в регионе.