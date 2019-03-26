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Alibaba $245 (+37,7%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+14,83%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
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МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле
Специалисты из России могут находиться в Венесуэле по соглашению о военно-техническом сотрудничестве между странами, пояснила Мария Захарова. Ранее СМИ сообщали, что в Венесуэлу прибыла группа почти из 100 российских военных
Мария Захарова (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

​В 2001 году Россия и Венесуэла заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве, согласно которому российские специалисты могут присутствовать в южноамериканской стране, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

В ведомстве подчеркнули, что дополнительного одобрения Национальной ассамблеей различных действий по соглашению «не требуется».

Ранее Генеральный секретариат Организации американских государств (ОАГ) заявил, что недавнее «вторжение российских военных» в Венесуэлу не было согласовано Национальной ассамблеей страны. Присутствие военнослужащих и техники в ОАГ назвали фактором, негативно влияющим на суверенитет Венесуэлы. «Иностранные военные — это инструмент репрессивного устрашения в контексте демократического перехода, возглавляемого временным президентом Хуаном Гуаидо», — говорится в заявлении организации.

В ОАГ считают неприемлемым сотрудничество зарубежных стран с «узурпаторским режимом», который считается нелегитимным согласно общеамериканским законам и угрожает миру и безопасности в регионе.

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Захарова назвала заявление ОАГ ангажированным и отметила, что «не дело технического органа указывать независимому государству, с кем и как развивать сотрудничество», а также давать оценку статусу действующего правительства. Конституция Венесуэлы запрещает размещение на территории страны иностранных военных баз или сооружений, добавила представитель МИДа.

По ее словам, после ратификации соглашения о ВТС дальнейшие шаги в рамках этих договоренностей не требуют согласования с Национальной ассамблеей Венесуэлы.

24 марта сообщалось, что два транспортных самолета Минобороны России прибыли в Венесуэлу. По данным газеты El Nacional, на них в страну прибыли 99 военных, а возглавляет делегацию генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

Материал дополняется.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Венесуэла, МИД России
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