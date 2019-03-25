Bloomberg раскрыл позицию Каракаса по визиту российских военных в страну

Bloomberg раскрыл позицию Каракаса по визиту российских военных в страну

Российские военные прибыли в Венесуэлу согласно ранее заключенным между странами контрактам, выяснил Bloomberg. Ранее о том, что визит военных из России связан с выполнением контрактных обязательств, сообщали «РИА Новости» и AP

Фото: FedericoBlackB / Twitter

Генерал Российской армии и 99 солдат прибыли в Венесуэлу в рамках долгосрочных военных соглашений. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Министерства связи и информации Венесуэлы.

Таким образом, отмечает агентство, Каракас подтвердил прибытие в страну группы российских военных.

Ранее официально о визите российских военных не сообщали ни Москва, ни Каракас.

О том, что 23 марта в Венесуэлу прилетели два самолета Минобороны России, ранее сообщила газета El Nacional. Издание ссылалось на данные журналиста Хавьера Майорки, сообщившего о прибытии в Каракас на самолетах Ил-62 и АН-124 «группы из 99 российских солдат» под командованием генерал-полковника Василия Тонкошкурова.