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Bloomberg раскрыл позицию Каракаса по визиту российских военных в страну
Российские военные прибыли в Венесуэлу согласно ранее заключенным между странами контрактам, выяснил Bloomberg. Ранее о том, что визит военных из России связан с выполнением контрактных обязательств, сообщали «РИА Новости» и AP
Фото: FedericoBlackB / Twitter

Генерал Российской армии и 99 солдат прибыли в Венесуэлу в рамках долгосрочных военных соглашений. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Министерства связи и информации Венесуэлы.

Таким образом, отмечает агентство, Каракас подтвердил прибытие в страну группы российских военных.

Ранее официально о визите российских военных не сообщали ни Москва, ни Каракас.

О том, что 23 марта в Венесуэлу прилетели два самолета Минобороны России, ранее сообщила газета El Nacional. Издание ссылалось на данные журналиста Хавьера Майорки, сообщившего о прибытии в Каракас на самолетах Ил-62 и АН-124 «группы из 99 российских солдат» под командованием генерал-полковника Василия Тонкошкурова.

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Майорка также ретвитнул фотографии консультанта в области цифровой связи и специалиста по расследованию коррупции Федерико Блэка (пользователь FedericoBlackB). На этих фото были самолеты с бортовыми номерами, указывающими на принадлежность к 223-му летному отряду, подведомственному Министерству обороны России. «Сегодня эти два самолета ВВС России прибыли в международный аэропорт Майкетии (расположен в 20 км от Каракаса. — РБК)», — говорилось в подписи к изображениям.

Агенство Sputnik ранее сообщало со ссылкой на источники, что российские военные «прибыли для участия в двусторонних консультациях». Дипломатический источник агентства «РИА Новости» в Каракасе говорил, что российские военные прибыли в Венесуэлу для проведения двусторонних консультаций по военно-техническому сотрудничеству в рамках заключенных ранее контрактов.

Неназванный венесуэльский чиновник рассказывал Associated Press (AP), что российские военные приехали, чтобы обсудить техобслуживание оборудования, а также «стратегию и тренировки».

​Генерал-полковник Василий Тонкошкуров, который фигурирует в этих публикациях как глава группы российских военных, с 2013 года занимал должность начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вооруженных сил. С мая 2018 года он занимает пост начальника Главного штаба Сухопутных войск.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Венесуэла, российские военные
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