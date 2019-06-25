Москва объяснила прибытие военных в Венесуэлу обслуживанием техники

Российские военные прибыли в Венесуэлу для продолжения работ по обслуживанию военной техники. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Это продолжение работ по обслуживанию техники, которая ранее поставлялась в Венесуэлу в рамках контрактов по военно-техническому сотрудничеству. Со всех точек зрения это сотрудничество прозрачно и транспарентно, оно не несет никаких элементов дестабилизации региональной или какой бы то ни было обстановки», — заявил Рябков.

Накануне Reuters сообщил, что самолет российских Военно-воздушных сил России приземлился в международном аэропорту Каракаса. МИД России напоминал, что Москва и Каракас в 2001 году подписали соглашение о ВТС. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, дальнейшие действия в рамках этой договоренности согласования с венесуэльским парламентом не требуют.

В начале июня глава латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин заявил, что Россия может направить в Венесуэлу больше своих военных специалистов для обслуживания обязательств по контрактам. «Любые работы требуют определенного вовлечения людей — когда-то больше, когда-то меньше. Если потребуется больше, мы введем больше (специалистов), сколько необходимо», — заявлял Щетинин.