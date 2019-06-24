Во Владивостоке суд оштрафовал на 28 млн руб. компанию-отловщика косаток

Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал на 28 млн 176 тыс. руб. за нарушение правил рыболовства компанию «Афалина», которая занималась выловом косаток для «китовой тюрьмы» в Приморье. Об этом сообщает «РИА Новости».

Представитель компании заявил, что «Афалина» собирается обжаловать решение суда. Решение суда, как отмечает ТАСС, вступило в законную силу и не может быть обжаловано.

Это третья компания, которую оштрафовали за вылов китов в Приморье для их дальнейшей перепродажи. В середине июня суд оштрафовал на 56,4 млн руб. «Океанариум ДВ», сообщало «РИА Новости», а в начале месяца назначил штраф в 2,8 млн руб. компании «Белый кит», передавал ТАСС.

В ноябре 2018 года зоозащитники и СМИ сообщили о том, что в бухте Средняя в Приморье содержатся белухи и косатки, которых собираются перепродать в зарубежные океанариумы. В том же месяце суд запретил продавать животных или транспортировать. СК завел уголовное дело из-за незаконного вылова животных.