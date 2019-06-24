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Microsoft $147,5 (+7,48%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Во Владивостоке суд оштрафовал на 28 млн руб. компанию-отловщика косаток

Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал на 28 млн 176 тыс. руб. за нарушение правил рыболовства компанию «Афалина», которая занималась выловом косаток для «китовой тюрьмы» в Приморье. Об этом сообщает «РИА Новости».

Представитель компании заявил, что «Афалина» собирается обжаловать решение суда. Решение суда, как отмечает ТАСС, вступило в законную силу и не может быть обжаловано.

Это третья компания, которую оштрафовали за вылов китов в Приморье для их дальнейшей перепродажи. В середине июня суд оштрафовал на 56,4 млн руб. «Океанариум ДВ», сообщало «РИА Новости», а в начале месяца назначил штраф в 2,8 млн руб. компании «Белый кит», передавал ТАСС.

В ноябре 2018 года зоозащитники и СМИ сообщили о том, что в бухте Средняя в Приморье содержатся белухи и косатки, которых собираются перепродать в зарубежные океанариумы. В том же месяце суд запретил продавать животных или транспортировать. СК завел уголовное дело из-за незаконного вылова животных.

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Кусто направил вопрос о «китовой тюрьме» на прямую линию с Путиным

Губернатор Приморья Олег Кожемяко пригласил французского океанолога Жан-Мишеля Кусто исследовать состояние млекопитающих вместе с российскими специалистами. Команда Кусто рекомендовала выпустить животных в течение летнего сезона 2019 года и не в бухте Средняя, а там, где их отлавливали.

Общество
На Дальнем Востоке начали готовить освобождение белух из «китовой тюрьмы»

Владелец «Афалины» Алексей Решетов отказался выпускать китов, заявив, что они его собственность. В Кремле на это отреагировали с удивлением и заверили, что президент Владимир Путин поручил решить проблему как можно скорее. После прямой линии с президентом правительство решило запретить вылов китов ради развлечения и оставить отлов животных в научных целях.

Теги: Владивосток, киты, штраф
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