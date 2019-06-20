На Дальнем Востоке начали готовить освобождение белух из «китовой тюрьмы»

Белух из «китовой тюрьмы» начали помещать в фуры для выпуска в естественную среду обитания. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам корреспондента, шесть животных помещают при помощи гамака и крана в фуру с ванной. Машины из бухты пока не уезжали. Внутри и на входе базы во время погрузки дежурят сотрудники полиции.

Ранее в грузовики поместили минимум двух косаток.

Во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии опровергли агентству информацию о начале вывоза косаток из «китовой тюрьмы» в Приморском крае. В институте отметили, что вывоз 20 июня не запланирован.



