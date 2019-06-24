Минобороны примет на вооружение зенитно-ракетный комплекс «Сосна»

Министерство обороны решило по итогам испытаний принять на вооружение зенитно-ракетный комплекс «Сосна». Об этом «РИА Новости» рассказали в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»).

Поставка оборудования запланирована на 2022 год.

Первый образец комплекса «Сосна» показали на форуме «Армия-2018». Как отмечал тогда телеканал «Звезда», предполагалось, что он заменит зенитно-ракетные комплексы «Стрела-10М». В одной боевой единице нового комплекса — 12 малогабаритных ракет «Сосна-Р». Она позволяет поражать цели на дальности до 10 км и на высоте до 5 км, включая беспилотники и высокоточное оружие.