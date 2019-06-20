В России запретят вылов косаток и белух в просветительских целях

После скандала с «китовой тюрьмой» на Дальнем Востоке в России могут запретить вылов белух и китов. Об этом во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным, трансляцию которой ведет телеканал РБК, сообщил вице-премьер РФ Алексей Гордеев.

«Правительством принято решение изменить нормативно-правовую базу и запретить вылов косаток в культурно-просветительских целях, оставить вылов только в научных целях и для народов Крайнего Севера в небольших количествах», — сказал он.

Путин отметил, что проблема с отловом эти животных хорошо известна. Ее решение осложняется тем, что эти животные имеют очень высокую коммерческую стоимость. «Интересантов много», — заключил он.

Как отметили журналисты во время включения с Дальнего Востока, животных из «китовой тюрьмы» начали отпускать именно 20 июня. О начале освобождения животных сообщили РБК и в Росрыболовстве. «В бухте Средней начались мероприятия по выпуску косаток в естественную среду обитания в соответствии с программой реадаптации косаток и белух, утвержденной Росрыболовством. Первая партия из двух косаток и шести белух была погружена на транспорт, выпуск планируется осуществить в Охотском море в районе Шантарских островов», — заявили в ведомстве. Животных транспортируют в сопровождении команды из 70 специалистов. «Во время перевозки в транспортировочной ванне с каждым из животных будут постоянно находиться два специалиста для круглосуточного контроля их состояния», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.