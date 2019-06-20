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Allergan $153 (+18,79%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
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В России запретят вылов косаток и белух в просветительских целях

После скандала с «китовой тюрьмой» на Дальнем Востоке в России могут запретить вылов белух и китов. Об этом во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным, трансляцию которой ведет телеканал РБК, сообщил вице-премьер РФ Алексей Гордеев.

«Правительством принято решение изменить нормативно-правовую базу и запретить вылов косаток в культурно-просветительских целях, оставить вылов только в научных целях и для народов Крайнего Севера в небольших количествах», — сказал он.

Путин отметил, что проблема с отловом эти животных хорошо известна. Ее решение осложняется тем, что эти животные имеют очень высокую коммерческую стоимость. «Интересантов много», — заключил он.

Как отметили журналисты во время включения с Дальнего Востока, животных из «китовой тюрьмы» начали отпускать именно 20 июня. О начале освобождения животных сообщили РБК и в Росрыболовстве. «В бухте Средней начались мероприятия по выпуску косаток в естественную среду обитания в соответствии с программой реадаптации косаток и белух, утвержденной Росрыболовством. Первая партия из двух косаток и шести белух была погружена на транспорт, выпуск планируется осуществить в Охотском море в районе Шантарских островов», — заявили в ведомстве. Животных транспортируют в сопровождении команды из 70 специалистов. «Во время перевозки в транспортировочной ванне с каждым из животных будут постоянно находиться два специалиста для круглосуточного контроля их состояния», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Общество
На Дальнем Востоке начали готовить освобождение белух из «китовой тюрьмы»

О том, что в бухте Средняя в Приморском крае находятся косатки и белухи, выловленные для перепродажи в зарубежные океанариумы, стало известно в ноябре 2018 года. Суд запретил их транспортировать и продавать. По факту незаконного вылова животных было возбуждено уголовное дело.

Приморский губернатор Олег Кожемяко заявлял, что животных могут выпустить летом 2019 года. 7 июня глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что косаток и белух начнут выпускать в ближайшие десять дней.

За несколько часов до начала прямой линии с Путиным стало известно, что находящихся в «китовой тюрьме» животных начали помещать в фуры для выпуска в естественную среду обитания.

Теги: запрет на вылов, киты, Владимир Путин
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