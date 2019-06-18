Кусто направил вопрос о «китовой тюрьме» на прямую линию с Путиным

Французский океанолог Жан-Мишель Кусто отправил вопрос о судьбе приморских косаток и белух на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится в сообщении команды Кусто, поступившем в РБК.

«Прошу вас принять окончательное решение об освобождении всех косаток и белух в бухте Средняя и возвращении их в районы их традиционного местообитания», — попросил океанолог.

Кусто добавил, что если президент примет такое решение, то для него будет честью встретиться с Путиным и его командой, чтобы обеспечить успешное освобождение животных.

В ноябре 2018 года стало известно о том, что в бухте Средняя в Приморском крае находятся косатки и белухи, которых готовили к продаже в зарубежные океанариумы. Тогда суд запретил продавать и транспортировать животных, наложив на них арест. Следователи возбудили уголовное дело по факту вылова млекопитающих.