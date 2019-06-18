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BRENT $70 (+13,51%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.09.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Кусто направил вопрос о «китовой тюрьме» на прямую линию с Путиным

Французский океанолог Жан-Мишель Кусто отправил вопрос о судьбе приморских косаток и белух на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится в сообщении команды Кусто, поступившем в РБК.

«Прошу вас принять окончательное решение об освобождении всех косаток и белух в бухте Средняя и возвращении их в районы их традиционного местообитания», — попросил океанолог.

Кусто добавил, что если президент примет такое решение, то для него будет честью встретиться с Путиным и его командой, чтобы обеспечить успешное освобождение животных.

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В ноябре 2018 года стало известно о том, что в бухте Средняя в Приморском крае находятся косатки и белухи, которых готовили к продаже в зарубежные океанариумы. Тогда суд запретил продавать и транспортировать животных, наложив на них арест. Следователи возбудили уголовное дело по факту вылова млекопитающих.

Губернатор региона Олег Кожемяко приглашал Кусто для того, чтобы исследовать состояние животных вместе с российскими специалистами. Команда океанолога посоветовала выпустить косаток и белух в местах их отлова в течение лета.

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня.

Теги: новости РБК, «Прямая линия с Владимиром Путиным», киты, Приморье, белухи
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