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Общество ,  
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Владелец косаток из бухты Средняя отказался их выпускать

Алексей Решетов — гендиректор компании «Афалина», которой принадлежат косатки и белухи в бухте Средняя в Приморье, не намерен добровольно выпускать их на волю. Об этом он заявил журналистам в перерыве заседания Южно-Сахалинского суда, который рассматривает иск сахалинских экологов о выпуске животных из «китовой тюрьмы», заявил РБК глава общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

«О каком выпуске идет речь? Это моя собственность, — сказал Решетов. — Решение о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь». По словам бизнесмена, информация о решении выпустить белух и косаток — это «пурга, которую несут в прессе».

Решетов добавил, что у него «здоровья не хватит за всеми журналистами бегать и привлекать их к ответственности».

Иск к Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске животных из бухты подали «Эковахта Сахалина», клуб «Бумеранг» и общественная организация «Друзья океана». Они потребовали признать незаконными приказы об утверждении квот на вылов косаток и белух и обязать ведомства изъять животных из незаконного владения и выпустить их на свободу.

Общество
Минприроды назвало место и время освобождения косаток из бухты Средней

О том, что в бухте Средняя находятся косатки и белухи, выловленные для перепродажи в зарубежные океанариумы, зоозащитники сообщили в ноябре прошлого года. Позднее суд наложил арест на животных, запретив из транспортировать и продавать. По факту незаконного вылова косаток и белух было возбуждено уголовное дело.

В апреле в Россию для спасения китов приехал океанолог Жан-Мишель Кусто. Позже приморский губернатор Олег Кожемяко заявил, что животных могут выпустить летом 2019 года. Экспертная рабочая группа по адаптации китов считает, что оптимально сделать это до 10 июня.

Теги: киты, Приморье, новости РБК, заседание суда
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