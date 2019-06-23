Посольства Грузии начали кампанию по привлечению иностранных туристов

Посольства Грузии распространили приглашения для иностранных граждан с призывом посетить республику после того, как Москва приняла решение о приостановке авиасообщения со страной. Соответствующие видеоролики появились, в частности, в Facebook диппредставительств в США и Дании.

«С наступлением лета мы приветствуем вас в Грузии! В ближайшие несколько месяцев мы опубликуем информацию о путешествии, отдыхе, культуре, вине, кухне — о том, что можно будет увидеть и попробовать в Грузии. Приезжайте и испытайте Грузию», — отмечается на официальной странице посольства Грузии в США.

Также посольство Грузии в Дании сделало репост со страницы грузинского портала The Financial, где размещено приглашение для туристов. При этом на снимке изображения в посте написано, что Грузия — это страна, которую «больше всего ненавидит Путин».

Ранее грузинский президент Саломе Зурабишвили на фоне отмены авиасообщения с Россией выступила за продолжение поездок российских туристов. В интервью телеканалу EuroNews она заявила, что политические разногласия не должны влиять на туристов, которые захотят посетить ее страну.

Российско-грузинские отношения ухудшились на фоне ситуации в Тбилиси с участием президента Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергея Гаврилова, который 20 июня во время заседания в грузинском парламенте сел в кресло спикера. Этим возмутились представители оппозиционных партий, которые потребовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, который на следующий день оставил свой пост. В результате акций протеста, начавшихся впоследствии возле здания парламента в Тбилиси, пострадали 240 человек.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полетов российских перевозчиков в Грузию с 8 июля 2019 года. Согласно указу, такие меры были приняты в рамках отдельных мер по обеспечению безопасности России и защите ее граждан. Российский Минтранс на следующий день запретил грузинским авиакомпаниям летать в Россию также с 8 июля.