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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Политика ,  
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Белый дом подтвердил отправку письма Трампа Ким Чен Ыну

Администрация президента США Дональда Трампа подтвердила факт отправки американским лидером послания лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Об этом этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

«Письмо было отправлено президентом США Дональдом Трампом, и обмен посланиями между двумя лидерами продолжается», — пояснила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Накануне Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Трамп получил письмо от Ким Чен Ына. Как сообщило агентство, американский лидер назвал послание «превосходным».

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11 июня в Белом доме сообщили, что Трамп получил от северокорейского лидера «очень позитивное» послание с предложением о встрече.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон подтвердил готовность американской стороны к проведению очередного саммита с КНДР, отметив, что он зависит только от Пхеньяна.

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Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. В ходе него Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, предусматривающий со стороны КНДР денуклеаризацию Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

Второй саммит прошел в конце текущего года в Ханое. На встрече лидеры не смогли достичь договоренностей по денуклеаризации Корейского полуострова, но условились продолжить переговоры.

Теги: Ким Чен Ын, Дональд Трамп, письмо, Белый дом
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