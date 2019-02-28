Трамп и Ким Чен Ын отменили ланч и закончили саммит без соглашений

Трамп и Ким Чен Ын отменили ланч и закончили саммит без соглашений

Встреча лидеров США и КНДР закончилась раньше запланированного времени. Стороны отменили церемонию подписания совместного соглашения. Саммит завершился без каких-либо договоренностей, подтвердил Белый дом

Дональд Трамп (справа) и ​Ким Чен Ын (Фото: Leah Millis / Reuters)

Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын не смогли достичь соглашений на своем втором саммите, который проходил во Вьетнаме. Однако в будущем страны продолжат переговоры, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Associated Press.

Сандерс рассказала, что лидеры США и КНДР обсуждали вопрос денуклеаризации Корейского полуострова. «В настоящее время соглашение не было достигнуто, но делегации двух стран с нетерпением ждут встречи в будущем», — добавила Сандерс.

Встречу между Трампом и Кимом представитель Белого дома описала как «очень хорошие и конструктивные».

Президент США и лидер Северной Кореи завершили переговоры раньше, чем планировалось. Церемония подписания двустороннего соглашения была отменена, как и совместный рабочий ланч. Ранее Сандерс объяснила завершение саммита изменением в расписании, но не озвучила причин этого.