Трамп и Ким Чен Ын отменили ланч и закончили саммит без соглашений

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,90 0,11 EUR Бирж. 74,97 0,20 Brent 66,00 -0,62% USD Нал. 66,34 65,53 EUR Нал. 75,43 74,55 USD ЦБ 65,76 0,14 EUR ЦБ 74,82 0,34 EUR/USD 1,1377 0,0007 BTC/USD Бирж. 3 913,00 11,50 IMOEX 2 485,02 -0,23% RTSI 1 187,92 -0,26% DJIA 25 985,16 -0,28% Nasdaq 7 554,51 0,07%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ford $12 (+36,52%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,42%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Ford $12 (+36,52%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,42%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 65,76 (+0,14) Quote, 27 фев, 13:22
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 74,82 (+0,34) Quote, 27 фев, 13:22
В Москве в ходе драки трое граждан Йемена получили ранения Общество, 10:19 В США самолет экстренно сел из-за запаха на борту Общество, 10:12 Трамп и Ким Чен Ын отменили ланч и закончили саммит без соглашений Политика, 10:10 Бизнес без отговорок: кто справился со страхами и открыл свое дело РБК и «Билайн» Бизнес, 10:06 После смерти оставленной дома девочки задержали заведующую поликлиникой Общество, 09:57 Лидерская сила: что делать при утрате влияния на команду Pro, 09:53 «МЮ» впервые в истории выиграл восемь выездных матчей подряд Спорт, 09:50 Зимняя трасса: чем опасна и как по ней правильно ехать РБК и Haval​, 09:36 Прокуратура подтвердила пропажу косатки из бухты в Приморье Общество, 09:25 Вылетевший из Уфы в Москву самолет вернулся из-за отказа двигателя Общество, 09:22 NBC узнал о смягчении позиции США по контролю над ядерной программой КНДР Политика, 09:09 Как предприятию удалось стать лидером зефирно-мармеладного бизнеса РБК и ВТБ, 09:06 Из-за курортного сбора в регионах пересчитали число туристов Бизнес, 09:00 Сократить штат и не нарваться на иск: на что обратить внимание Pro, 08:51
Политика ,  
0 
Трамп и Ким Чен Ын отменили ланч и закончили саммит без соглашений
Встреча лидеров США и КНДР закончилась раньше запланированного времени. Стороны отменили церемонию подписания совместного соглашения. Саммит завершился без каких-либо договоренностей, подтвердил Белый дом
Дональд Трамп (справа) и ​Ким Чен Ын (Фото: Leah Millis / Reuters)

Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын не смогли достичь соглашений на своем втором саммите, который проходил во Вьетнаме. Однако в будущем страны продолжат переговоры, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Associated Press.

Сандерс рассказала, что лидеры США и КНДР обсуждали вопрос денуклеаризации Корейского полуострова. «В настоящее время соглашение не было достигнуто, но делегации двух стран с нетерпением ждут встречи в будущем», — добавила Сандерс.

Фотогалерея 
Как прошла вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

Встречу между Трампом и Кимом представитель Белого дома описала как «очень хорошие и конструктивные».

Президент США и лидер Северной Кореи завершили переговоры раньше, чем планировалось. Церемония подписания двустороннего соглашения была отменена, как и совместный рабочий ланч. Ранее Сандерс объяснила завершение саммита изменением в расписании, но не озвучила причин этого.

Материал дополняется

Автор: Маргарита Девяткина
Материалы по теме
Трампу и Ким Чен Ыну на ужине подали «Шоколадную лаву» и пунш из хурмы
Политика
Трамп и Ким Чен Ын начали второй день переговоров в Ханое
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter