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Болтон заявил о готовности США к очередному саммиту с КНДР

Проведение нового саммита США и КНДР вполне возможно и зависит только от Пхеньяна. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, передает Reuters.

«Мы готовы, когда они будут готовы. В любое время, когда они захотят», — отметил представитель Белого дома, выступая на конференции газеты The Wall Street Journal. По словам Болтона, «Ким Чен Ын держит ключ» к проведению двусторонней встречи.

Болтон также добавил, что Вашингтон продолжит «кампанию максимального давления», поскольку Пхеньян еще не принял решения отказаться от «погони за ядерным оружием».

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Трамп отказался считать новые ракетные пуски КНДР «подрывом доверия» США

В прошлом году Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели первый в истории саммит США и КНДР. По его итогам Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова.

Второй саммит состоялся в Ханое в конце февраля. На встрече лидеры не смогли достичь договоренностей по денуклеаризации Корейского полуострова, но условились продолжить переговоры.

Теги: Дональд Трамп, Ким Чен Ын, Северная Корея, саммит
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