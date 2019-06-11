Белый дом сообщил о «теплом письме» Трампу от Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп получил письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына с просьбой о новой встрече, сообщает Reuters со ссылкой на спикера Белого дома Сару Сандерс.
«Это было очень теплое, очень позитивное письмо», — сообщила она журналистам.
Сандерс также рассказала, что в этом письме была просьба о новой встрече Ким Чен Ына с президентом США. «Мы открыты [к предложениям по встрече] и уже координируем этот процесс», — добавила спикер Белого дома.
Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон также заявил, что США готовы к саммиту с лидером КНДР «в любое время».
Основной предмет переговоров между США и Северной Кореей — ядерная и ракетная программа Пхеньяна. Трамп и Ким Чен Ын впервые встретились в Сингапуре в июне прошлого года — эти переговоры также стали первыми в истории между лидерами двух стран. Итоги этого саммита критиковали за отсутствие конкретных договоренностей, напоминает агентство.