Белый дом сообщил о «теплом письме» Трампу от Ким Чен Ына

Глава КНДР направил президенту США послание с предложением о встрече, заявили в Вашингтоне. Если Пхеньян и Вашингтон договорятся о ней, она станет третьей для лидеров двух стран

Ким Чен Ын и Дональд Трамп (слева направо) (Фото: Leah Millis / Reuters)

Президент США Дональд Трамп получил письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына с просьбой о новой встрече, сообщает Reuters со ссылкой на спикера Белого дома Сару Сандерс.

«Это было очень теплое, очень позитивное письмо», — сообщила она журналистам.

Сандерс также рассказала, что в этом письме была просьба о новой встрече Ким Чен Ына с президентом США. «Мы открыты [к предложениям по встрече] и уже координируем этот процесс», — добавила спикер Белого дома.

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон также заявил, что США готовы к саммиту с лидером КНДР «в любое время».

Основной предмет переговоров между США и Северной Кореей — ядерная и ракетная программа Пхеньяна. Трамп и Ким Чен Ын впервые встретились в Сингапуре в июне прошлого года — эти переговоры также стали первыми в истории между лидерами двух стран. Итоги этого саммита критиковали за отсутствие конкретных договоренностей, напоминает агентство.