Ким Чен Ын связал сохранение мира на Корейском полуострове с позицией США

Глава КНДР Ким Чен Ын, находясь с официальным визитом в России, заявил, что безопасность на Корейском полуострове в дальнейшем будет зависеть исключительно от США. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его словам, Вашингтон занял одностороннюю и нелинейную позицию. Это показали результаты недавнего саммита с участием американского президента Дональда Трампа. Ким Чен Ын считает, что ситуация на полуострове достигла опасной точки, а в дальнейшем и вовсе может зайти в тупик и вернуться к своему первоначальному состоянию.

«Мир и безопасность на Корейском полуострове будут полностью зависеть от позиции Америки. Мы будем готовы к любым ситуациям», — заключил он.

Трамп и Ким Чен Ын провели две встречи — в июне 2018 года в Сингапуре и в феврале 2019 — во Вьетнаме. Последние переговоры закончились досрочно, стороны не подписали никаких соглашений. Позже сообщалось, что США попросили КНДР отдать свое ядерное оружие в обмен на снятие санкций.