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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Ким Чен Ын получил письмо от Трампа

Президент США Дональд Трамп направил письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер назвал послание «превосходным», отмечает ЦТАК. Он «высоко оценил способность Трампа к политической рассудительности и его невероятную смелость» и пообещал «серьезно обдумать интересное содержание» письма.

Агентство не уточняет, о чем именно говорится в письме.

11 июня Белый дом сообщил, что Трамп получил «очень позитивное» послание от Ким Чен Ына с просьбой о встрече. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заверили, что США готовы к новому саммиту с КНДР.

Политика
Белый дом сообщил о «теплом письме» Трампу от Ким Чен Ына

Впервые встреча двух лидеров состоялась в июне 2018 года в Сингапуре, следующий саммит прошел во Вьетнаме в феврале. Последние переговоры завершились раньше планируемого срока, по их итогам стороны не сделали совместного заявления.

22 июня Вашингтон на год продлил санкции в отношении Пхеньяна. Причиной стала «необычайная и экстраординарная угроза» нацбезопасности США из-за существования и возможного распространения ядерного оружия на Корейском полуострове. Меры, впервые введенные в 2008 году, в первую очередь предполагают экономические ограничения.



 

Теги: Ким Чен Ын, Дональд Трамп, письмо
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