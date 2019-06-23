Ким Чен Ын получил письмо от Трампа

Впервые встреча двух лидеров состоялась в июне 2018 года в Сингапуре, следующий саммит прошел во Вьетнаме в феврале. Последние переговоры завершились раньше планируемого срока, по их итогам стороны не сделали совместного заявления.

22 июня Вашингтон на год продлил санкции в отношении Пхеньяна. Причиной стала «необычайная и экстраординарная угроза» нацбезопасности США из-за существования и возможного распространения ядерного оружия на Корейском полуострове. Меры, впервые введенные в 2008 году, в первую очередь предполагают экономические ограничения.





