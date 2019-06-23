Ким Чен Ын получил письмо от Трампа

Президент США Дональд Трамп направил письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Северокорейский лидер назвал послание «превосходным», отмечает ЦТАК. Он «высоко оценил способность Трампа к политической рассудительности и его невероятную смелость» и пообещал «серьезно обдумать интересное содержание» письма.
Агентство не уточняет, о чем именно говорится в письме.
11 июня Белый дом сообщил, что Трамп получил «очень позитивное» послание от Ким Чен Ына с просьбой о встрече. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заверили, что США готовы к новому саммиту с КНДР.