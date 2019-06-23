Филарет попросил у Авакова защиты от церковного рейдерства

Бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет, получивший после создания единой автокефальной церкви Украины (ПЦУ) титул почетного патриарха, обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой защитить верующих и имущество его церковной организации от противоправных действий ПЦУ. Об этом говорится в его обращении, копию которого в своем Facebook опубликовал протоирей Николай Лагодич.

В обращении к Авакову Филарет просит «дать правовую оценку противоправным действиям представителей ПЦУ, гарантировать невмешательство во внутреннюю жизнь УПЦ КП и исключить церковное рейдерство». Также он рассказал о захвате силой представителями Православной церкви Украины Свято-Феодосийского монастыря и Успенского храма в Киеве. Филарет утверждает, что руководство ПЦУ выселило архимандрита Андрея (Маруцака) за то, что он принял участие в Соборе Киевского патриархата.

Ранее патриарх Филарет заявил о непризнании им томоса об автокефалии ПЦУ. Он отметил, что не проголосовал бы за автокефалию, если бы заранее знал, на каких условиях она будет дана Константинопольским патриархатом.

В конце мая текущего года предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний своим указом признал недействительными все документы УПЦ КП, выданные после 30 января 2019 года. Позднее стало известно, что существование УПЦ КП не признает и Вселенский патриарх Варфоломей, выдавший томос об автокефалии ПЦУ.

«Новая церковь» Украины была образована на «объединительном соборе» в Киеве 15 декабря 2018 года в результате слияния двух действовавших в стране неканонических церковных структур. В результате было утверждено название новой церкви — ПЦУ, избран глава новой автокефальной церкви — митрополит Епифаний (Думенко), а также утвержден ее устав. Русская православная церковь не признала собор и его итоги. В январе Константинопольский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии главе УПЦ.