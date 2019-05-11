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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Минкультуры Украины напомнило Филарету о статусе Киевского патриархата

Украинская православная церковь Киевского патриархата прекратила свое существование поле того, как вошла в состав новой Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом говорится в заявлении Минкультуры страны в ответ на слова экс-главы Киевского патриархата Филарета о том, что он не считает УПЦ КП распущенной, сообщает УНИАН.

Как напоминает министерство, постановлением Поместного собора бывшей УПЦ КП, принятым в декабре прошлого года, накануне Объединительного собора, деятельность Киевского патриархата прекращена. Таким образом, религиозное объединение УПЦ КП и религиозная организация «Киевской патриархии УПЦ» фактически и юридически прекратили свою деятельность, передают «Украинские новости».

Заявления о возобновлении на Украине деятельности УПЦ КП не соответствуют действительности, отмечает ведомство.

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Лидеры церкви Украины вступили в конфликт из-за Киевского патриархата

Накануне ТСН со ссылкой на заявление церковных лидеров сообщило о намерении Филарета восстановить Киевский патриархат. Речь об этом должна была пойти во время «братской беседы», на которую патриарх пригласил епископов ПЦУ. Сам Филарет позднее заявил, что не считает УПЦ КП распущенным.

Филарет возглавлял УПЦ Киевского патриархата и провозгласил автокефалию церкви от РПЦ Московского патриархата. После того, как Киевской патриархат вошел в состав ПЦУ, ему оставили руководство Киевской епархией.

Теги: Филарет, Украинская православная церковь, Минкультуры Украины
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